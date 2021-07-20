Xiaomi Mi MIX 2S начинает получать обновление MIUI 12.5

В середине июня Xiaomi подтвердила обновление MIUI 12.5 для ряда флагманских смартфонов прошлых лет. Все эти модели получили обещанное обновление за последние несколько недель, за исключением Mi MIX 2S. Теперь он также начал получать последнюю версию MIUI.

MIUI 12.5 был представлен на мероприятии по запуску Mi 11 в конце декабря 2020 года. Xiaomi начала выпускать стабильное обновление в конце марта 2021 года. С тех пор компания обновила большую часть своего портфолио в Китае.

Mi MIX 2S — один из последних старых флагманов, имеющих право на обновление MIUI 12.5. Следовательно, он получает обновление только сейчас. Последнее обновление системы для телефона в Китае поступает с номером сборки V12.5.1.0.QDGCNXM.

Сборка программного обеспечения в настоящее время находится на стадии стабильного бета-тестирования. Другими словами, он развертывается партиями для нескольких избранных пользователей. В конце концов, обновление должно быть доступно для всех пользователей в ближайшие дни.

Поскольку Xiaomi выпустила Mi MIX 2S за пределами материкового Китая, устройство также имеет две другие региональные сборки программного обеспечения — Global и Russia. Мобильные телефоны с этими сборками также скоро получат новое обновление.

Xiaomi Mi MIX 2S запущен с MIUI 9 на базе Android 8.0 Oreo. Смартфон получил три обновления MIUI и два обновления Android. Следовательно, он, скорее всего, не получит MIUI 13 и Android 12.

Источник — Astera.