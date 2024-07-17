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Xiaomi Mi Band 9 впервые выйдет в версии с металлическим корпусом

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

В рамках большой презентации 19 июля китайская компания представлен не только новые смартфоны, в том числе и складные, но и Xiaomi Mi Band 9.

Xiaomi Mi Band 9 впервые выйдет в версии с металлическим корпусом

Бренд официально анонсировал новинку. В частности, Xiaomi сообщила, что Xiaomi Mi Band 9 будет представлен в версии с металлическим корпусом. Для модели такой вариант появляется впервые.

Представители компании заявили, что Mi Band 9 получит не только металлический корпус, но и улучшенные умные функции, чтобы улучшить опыт пользователей.

На рекламных изображениях видно, что новый браслет сохранит дизайн, похожий на Mi Band 8, и будет доступен в разных цветах с возможностью выбора ремешков.

Xiaomi Mi Band 9 впервые выйдет в версии с металлическим корпусом

В сравнении с Mi Band 8, он будет иметь 1,62-дюймовый экран с разрешением 326PPI, частотой обновления 60 Гц и яркостью 600 нит.

Браслет имеет длинную форму и поддерживает автоматическую регулировку яркости. Также устройство оснащено быстрой системой замены ремешков и может быть носимым в виде подвески.

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