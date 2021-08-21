Xiaomi Mi Band 6 NFC скоро дебютирует на европейских рынках

Xiaomi может готовиться к европейскому выпуску Mi Band 6 NFC, исходя из официально предоставленных компанией сведений о том, что устройство было сертифицировано в Италии. Серия Mi Band 6 была выпущена еще в марте 2021 года в Китае, и с тех пор ни на одном зарубежном рынке не было версии NFC.

Две модели серии Mi Band 6 отличаются только возможностью подключения NFC. В серии Mi Band часто приходилось выпускать более старшие модели в шахматном порядке. Так было с Mi Smart Band 4 NFC, на то, чтобы представить их во всем мире, потребовалось около года после выпуска версии без NFC.

Итальянская сертификация, скорее всего, указывает на то, что Mi Band 6 NFC скоро появятся на европейских рынках.

Xiaomi Mi Band 6 NFC — это элегантное интеллектуальное носимое устройство с множеством впечатляющих функций, включая различные датчики для отслеживания статистики естественного движения населения. Также возможно, что Mi Band 6 NFC будут поддерживать большую функциональность, чем Mi Smart Band 4 NFC, которые также имели поддержку банковских карт Mastercard.

Что касается цен, до сих пор неясно, какой будет цена Mi Band 6 NFC. Однако ожидается, что она будет выше, чем у Mi Band 6, который продается на Amazon за 44 доллара.

Источник — Astera.