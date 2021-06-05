Xiaomi Mi 9 SE получит обновление MIUI 12.5 на базе Android 11

Xiaomi выпустила Mi 9 SE в начале 2019 года как первый в мире смартфон Qualcomm Snapdragon 712. Он был представлен вместе с Mi 9 и Mi 9 Explorer Edition (он же Mi 9 Transparent Edition). Устройство дебютировало с MIUI 10 на базе Android 9.0 Pie. Позже он был обновлен до MIUI 11, а затем до Android 11 и MIUI 12 соответственно. Теперь, через два года после выпуска, телефон начал получать обновление MIUI 12.5 на международных рынках.

Xiaomi начала выпускать обновление MIUI 12.5 для китайского варианта Mi 9 SE в конце марта. Обновление также принесло Android 11 для этого телефона, как компания подтвердила еще в декабре 2020 года .

То же обновление теперь началось и для внутренних вариантов этого смартфона. В настоящее время, Android 11 на основе MIUI 12,5 обновление для Ми 9 SE является живым для варианта «Global» с номером сборки V12.5.1.0.RFBMIXM.

Вышеупомянутая программная сборка помечена как «Стабильная». Следовательно, теоретически обновление должно быть доступно для всех устройств варианта Mi 9 SE Global. В любом случае, поскольку обновления OTA известны поэтапным развертыванием, может потребоваться некоторое время, чтобы достичь всех устройств.

И последнее, но не менее важное: оставшиеся два международных варианта Xiaomi Mi 9 SE, а именно EEA и Russia, также должны получить обновление MIUI 12.5 на базе Android 11 в ближайшие дни.

Источник — Astera.ru.