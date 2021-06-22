Xiaomi Mi 8 начинает получать обновление MIUI 12.5

Xiaomi выпускает обновление MIUI 12.5 для подходящих устройств по всему миру. Теперь, когда компания завершила выпуск обновления для новых флагманов и среднего класса, она начала обновлять свои старые премиальные смартфоны, такие как Mi 8.

Буквально на прошлой неделе Xiaomi подтвердила обновление MIUI 12.5 для ряда своих классических флагманов. Одним из них был Mi 8, и теперь он получает указанное обновление в Китае с номером сборки V12.5.1.0.QEACNXM.

В настоящий момент эта сборка программного обеспечения находится на стадии «Стабильная бета-версия». Это означает, что он запускается партиями для нескольких избранных единиц в Китае. Однако в ближайшие дни он должен дойти до всех подразделений. Точно так же все остальные региональные варианты (Global, Россия) также должны начать получать обновление.

Xiaomi Mi 8 дебютировал с MIUI 9 на базе Android 8.1 Oreo. На данный момент телефон получил три обновления MIUI, а именно MIUI 10, MIUI 11 и MIUI 12. Кроме того, он также получил два обновления Android — Android 9.0 Pie и Android 10. Хотя он обновляется до MIUI 12.5, он не получит ни Android 11, ни предстоящий MIUI 13, согласно послужному списку обновлений Xiaomi.

Источник — Astera.