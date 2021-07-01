Xiaomi Mi 6 2021 Edition может быть в разработке

Ми 6 был флагманом смартфон Xiaomi по 2017. Прошло четыре года с момента его выпуска. Телефон может вернуться в этом году, как и недавно выпущенный Redmi Note 8 2021 Edition.

Ранее в прошлом месяце основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь сообщил, что Mi 6 по-прежнему насчитывает более 2 миллионов пользователей. Несколько дней спустя пользователь сети Weibo попросил основателя компании выпустить новый компактный смартфон с дизайном в стиле Mi 6.

По словам этого человека, Mi 11 Lite Lite 5G по-прежнему является большим устройством, несмотря на его минимальную толщину. Поэтому он ищет телефон еще меньшего размера. Лэй Цзюнь просто ответил «Получено» (прочтите полученный отзыв) на комментарий этого пользователя сети.

В тот же день Xiaomiui наткнулась на новое устройство Xiaomi под кодовым названием «Меркурий». Этот загадочный телефон будет оснащен дисплеем с частотой 120 Гц, основной камерой с разрешением 12 МП, сверхширокой камерой и телеобъективом с 5-кратным увеличением.

Согласно Xiaomiui, этот телефон может стать официальным как Mi 6 2021 Edition. Потому что Xiaomi выпустила ограниченный выпуск версии Mi 6 в цвете Mercury Silver. Эта и другие ссылки предполагают, что грядущий Xiaomi «mecury» будет Mi 6 2021 Edition.

К сожалению, в настоящее время претензия не может быть подтверждена. В любом случае, мы ожидаем узнать больше об этом смартфоне в ближайшие дни. Возможно, это действительно может быть слуховой Mi 6 2021 Edition или что-то еще.

Источник — Astera.