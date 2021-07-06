Xiaomi Mi 12 может быть запущен в начале декабря

Ранее сегодня новый отчет известного аналитика показал, что флагманский процессор следующего поколения от Qualcomm, Snapdragon 895, может дебютировать раньше запланированного срока, что может даже привести к запуску Xiaomi Mi 12 в начале декабря.

Как стало известно Astera.ru, американский гигант по производству чипов выпустит Snapdragon 895 с опережением графика как минимум на полмесяца. Поскольку запуск его последних флагманских чипов обычно происходит в начале года, можно ожидать, что новый высокопроизводительный процессор будет выпущен в начале декабря этого года. Другими словами, это также будет означать, что Xiaomi может запустить свой флагман следующего поколения, линейку Mi 12, к концу этого года.

Хотя название грядущего смартфона премиум-класса от Xiaomi в настоящее время неизвестно, он, скорее всего, будет называться Mi 12 и будет первым, если не одним из первых, с новым процессором Snapdragon 895 SoC. Точно так же Чен Цзинь, генеральный директор Lenovo, ранее заявлял, что его последний флагманский телефон будет поставляться с Snapdragon 895 и будет запущен до Нового года в 2022 году. Таким образом, Xiaomi также может быть в соответствии с аналогичной датой запуска.

Для тех, кто не знает, китайский технологический гигант и Qualcomm уже какое-то время поддерживают тесные партнерские отношения и традиционно всегда запускают свой ежегодный флагман незадолго до анонса новых чипов. Ранее компания выпустила Mi 11, который был первым с процессором Snapdragon 888 в декабре 2020 года. Но теперь его преемник может быть представлен к началу декабря этого года.