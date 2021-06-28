Главная » Новости

Xiaomi Mi 11X Pro начинает получать обновление MIUI 12.5 в Индии

На чтение 1 мин Просмотров 40 Опубликовано

Xiaomi запустила серию Mi 11X, состоящую из Mi 11X и Mi 11X Pro, в Индии в конце апреля. Модель была обновлена ​​до MIUI 12.5 через месяц после анонса устройства. Теперь модель Pro также начала получать указанное обновление.

Xiaomi Mi 11X Pro начинает получать обновление MIUI 12.5 в Индии

В Mi11X Pro продается в Индии первоначально назывался редми K40 Pro+ в Китае. Этот смартфон также известен как Mi 11i на других рынках. Оригинальная модель получила обновление MIUI 12.5 в конце апреля. Следовательно, ожидается, что международные варианты получат обновление в ближайшие недели.

Два месяца спустя долгожданное обновление MIUI 12.5 наконец-то вышло для Mi 11X Pro. Последнее обновление системы для трубки поступает с номером сборки V12.5.1.0.RKKINXM .

Сборка программного обеспечения в настоящее время находится на стадии стабильного бета-тестирования. Другими словами, это обновление выпускается партиями. Поэтому он доступен только избранным пользователям. Как бы то ни было, в ближайшие дни он должен достучаться до всех пользователей.

Источник — Astera.

Xiaomi Mi 11X Pro
@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов