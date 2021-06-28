Xiaomi Mi 11X Pro начинает получать обновление MIUI 12.5 в Индии

Xiaomi запустила серию Mi 11X, состоящую из Mi 11X и Mi 11X Pro, в Индии в конце апреля. Модель была обновлена ​​до MIUI 12.5 через месяц после анонса устройства. Теперь модель Pro также начала получать указанное обновление.

В Mi11X Pro продается в Индии первоначально назывался редми K40 Pro+ в Китае. Этот смартфон также известен как Mi 11i на других рынках. Оригинальная модель получила обновление MIUI 12.5 в конце апреля. Следовательно, ожидается, что международные варианты получат обновление в ближайшие недели.

Два месяца спустя долгожданное обновление MIUI 12.5 наконец-то вышло для Mi 11X Pro. Последнее обновление системы для трубки поступает с номером сборки V12.5.1.0.RKKINXM .

Сборка программного обеспечения в настоящее время находится на стадии стабильного бета-тестирования. Другими словами, это обновление выпускается партиями. Поэтому он доступен только избранным пользователям. Как бы то ни было, в ближайшие дни он должен достучаться до всех пользователей.

Источник — Astera.