Xiaomi Mi 11X и POCO F3 получат обновление MIUI 12.5 Enhanced Edition

MIUI 12.5 Enhanced Edition в настоящее время является последней версией мобильной операционной системы Xiaomi на базе Android. Компания представила его в прошлом месяце и даже начала внедрять его на первую партию устройств в следующие несколько дней. Теперь эта версия MIUI также вышла на международные рынки. Первыми телефонами, получившими его, стали Mi 11X и POCO F3.

Redmi K40 был одним из первых телефонов, получивших обновление MIUI 12.5 Enhanced Edition в Китае. Следовательно, неудивительно узнать, что международные варианты этого смартфона под названием Mi 11X и POCO F3 первыми получают это обновление за пределами материкового Китая.

Последнее обновление программного обеспечения для Mi 11X прибывает с номером сборки V12.5.3.0.RKHINXM. Поскольку это устройство предназначено только для Индии, это единственная сборка, доступная для этого телефона.

С другой стороны, POCO F3 продается на нескольких рынках. Следовательно, у него много региональных сборок MIUI. В настоящее время новая версия MIUI является живой для «глобального» варианта телефона с номером сборки V12.5.3.0.RKHMIXM. Он должен быть доступен для других региональных вариантов в ближайшие дни.

При этом, как и любое другое обновление системы OTA, MIUI 12.5 Enhanced Edition для Mi 11X и POCO F3 также выпускается партиями. Следовательно, полное развертывание может занять некоторое время.