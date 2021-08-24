Xiaomi Mi 11T сертифицирован FCC

На выходных новый телефон Xiaomi с номером модели 20181111RG был сертифицирован Федеральной комиссией по связи (FCC). Это же устройство ранее было замечено на индонезийском сайте сертификации. Считается, что 20181111RG дебютирует на рынке как Xiaomi Mi 11T. Список FCC раскрыл небольшую информацию о его характеристиках.

В списке FCC указано только, что это устройство с поддержкой 5G, которое поддерживает диапазоны 5G, такие как n5, n7, n38, n41, n66, n77 и n78. Он работает на MIUI 12.5 и поддерживает подключение NFC.

Ниже показана схема телефона, фигурирующая в документах FCC. Это показывает, что Mi 11T будет поставляться с большим модулем камеры по сравнению с его предшественником.

В отчетах утверждается, что Xiaomi Mi 11T будет оснащен OLED-панелью с частотой обновления 120 Гц. Чип Dimensity 1200 может присутствовать под капотом устройства.

Для фотографии он может быть оснащен 64-мегапиксельной тройной камерой. Предполагается, что это устройство может быть переименовано в Redmi K40S или K40 Ultra в Китае.

Mi 11T Pro (номер модели M2107113SG ), который, как ожидается, дебютирует вместе с Mi 11T, скорее всего, будет иметь OLED-экран с частотой 120 Гц, Snapdragon 888 и аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 120 Вт. Для фотографии он может быть оснащен тройной камерой на 108 мегапикселей.

Xiaomi проведет глобальное мероприятие по запуску 15 сентября. Вполне вероятно, что компания может выпустить серию Mi 11T и линейку Mi Pad 5 на мировые рынки.

Источник — Astera.