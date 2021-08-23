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Xiaomi Mi 11T Pro получил сертификацию NBTC перед ожидаемым запуском в сентябре

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В прошлом году Xiaomi анонсировала доступные флагманские телефоны Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro в октябре, и оба телефона были доступны для покупки в октябре. Похоже, что теперь компания может готовиться к запуску серии Mi 11T. Причина в том, что сегодня Mi 11T Pro был сертифицирован Национальной комиссией Таиланда по телерадиовещанию и телекоммуникациям (NBTC).

Xiaomi Mi 11T Pro получил сертификацию NBTC перед ожидаемым запуском в сентябре

Список NBTC подтверждает, что телефон Xiaomi с номером модели 2107113SG отправится в Таиланде под названием Xiaomi Mi 11T Pro. Этот номер модели относится к глобальному варианту устройства. Список не раскрывает никаких основных характеристик телефона, но подтверждает, что он поддерживает подключение 5G.

Источник — Astera.

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