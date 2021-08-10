Xiaomi Mi 11T на базе процессора MediaTek Dimensity прошел сертификацию

Xiaomi готова объявить о своих новых устройствах завтра на мероприятии по запуску в Китае. Компания представит Mi MIX 4, Mi Pad 5, стилус, OLED Smart TV нового поколения, высококлассный интеллектуальный динамик и многое другое.

Со всеми этими устройствами в разработке, китайская компания готовится выпустить еще одно устройство. Xiaomi готовится выпустить новую модель в рамках своей флагманской линейки Mi 11 текущего поколения, получившую название Xiaomi Mi 11T.

В преддверии официального запуска смартфон Mi 11T прошел сертификацию в Индонезии. Телефон с номером модели 21081111RG, как сообщается, оснащен процессором MediaTek Dimensity.

Однако на данный момент точная модель чипсета неизвестна. Учитывая, что это флагманский смартфон, ожидается, что устройство будет оснащено SoC MediaTek Dimensity 1200.

Примечательно, что это будет первый смартфон от Xiaomi в линейке Mi 11, оснащенный чипсетом MediaTek. Все устройства, выпущенные на данный момент в этой серии, оснащены процессором Qualcomm Snapdragon.

Ожидается, что, как и его предшественник, этот будущий смартфон будет представлен в двух разных моделях — Mi 11T и Mi 11T Pro. Недавно эксперт Digital Chat Station заявил, что Mi 11T и Mi 11T Pro будут оснащены OLED-дисплеем с частотой 120 Гц вместо ЖК-экрана 144 Гц, как в серии Mi 10T.

На данный момент мало что известно об этих новых смартфонах, но ожидается, что устройства будут выпущены в ближайшие недели. Компания также работает над моделью Mi 11 Lite NE для индийского рынка.

Источник — Astera.