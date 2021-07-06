Xiaomi Mi 11 Ultra поступит в первую продажу 7 июля в Индии

Выпущенный в апреле SuperPhone от Xiaomi, получивший название Mi 11 Ultra, еще не поступил в продажу в Индии. Основной причиной задержки продажи была доступность. Xiaomi подтвердила, что количество телефона ограничено, поэтому компания начала регистрацию телефона. Сегодня Xiaomi официально подтвердила, что первые продажи запланированы на этот месяц.

Xiaomi Mi 11 Ultra поступит в первую продажу 7 июля на индийском рынке. Продажа начнется в 12:00 на официальном сайте Xiaomi. Телефон все еще готов к регистрации, и есть несколько предложений для тех, кто регистрируется для устройства. Те, у кого есть кредитные карты SBI, получат мгновенные скидки в размере 5 000 фунтов стерлингов.

Смартфон оснащен гигантским 6,81-дюймовым AMOLED-дисплеем E4 с разрешением Quad-HD+. Устройство может похвастаться частотой обновления экрана 120 Гц и цветовым охватом DCI-P3.

Он работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 888 в паре с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR 5. Он также имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки 67 Вт. В телефоне есть большой островок камеры с 50-мегапиксельным основным датчиком Samsung GN2, сверхширокоугольным объективом на 48 мегапикселей и 48-мегапиксельной камерой с перископом. У него есть 20-мегапиксельная фронтальная камера для селфи.

Устройство имеет степень защиты от воды и пыли IP68. Он поставляется со звуком Dolby Vision от Harman Kardon. Он имеет сканер отпечатков пальцев под дисплеем и поддержку разблокировки лица для безопасности. Телефон работает на Android 11 из коробки с MIUI поверх него.

Источник — Astera.