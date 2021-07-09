Xiaomi Mi 11 Ultra получит обновление MIUI 12.5 в Индии

Xiaomi анонсировала Mi 11 Ultra в Индии в конце апреля. Однако в продажу смартфон впервые поступил совсем недавно. Как только телефон поступил в продажу, компания начала выпускать для него обновление MIUI 12.5.

MIUI 12.5 — последняя версия MIUI. Это незначительное обновление для устройств с MIUI 12. Xiaomi уже несколько месяцев выпускает это обновление на подходящие устройства.

Xiaomi Mi 11 Ultra был один из первых смартфонов, получивших это обновление. Но поскольку компания только начала продавать его в Индии, это обновление стало получать только сейчас в стране.

MIUI 12,5 обновление для Xiaomi Mi 11 Ultra в Индии прибывает с номером сборки V12.5.2.0.RKAINXM. Эта сборка программного обеспечения в настоящее время помечена как «Стабильная бета-версия».

Проще говоря, обновление системы OTA развертывается партиями. Следовательно, чтобы добраться до каждого юнита в регионе, может потребоваться некоторое время.

Индия — одна из немногих стран, где Mi 11 Ultra дешевле. Цена устройства составляет 69 999 фунтов стерлингов (939 долларов США) в стране за единственный вариант 12 ГБ + 256 ГБ. Однако он поставляется с зарядным устройством на 55 Вт вместо зарядного устройства на 67 Вт, которое должно появиться в стране 12 июля.

Источник — Astera.