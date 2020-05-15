Xiaomi Mi 11 приписывают зарядку на 100 Вт и Snapdragon 876

Компания Xiaomi готовит новый смартфон Xiaomi Mi 11, о котором появились первые подробности.

В частности, инсайдеры раскрыли некоторые технические характеристики и технологии, которые будут использоваться в новинке.

Одной из ярких технологий в смартфоне является поддержка 100 Вт зарядки, позволяющей аккумулятор модели на 6 000 мАч заряжать за несколько минут.

Пока такая технология быстрой зарядки кажется не совсем реальной, но источник уверяет, что к выходу Xiaomi Mi 11 она будет доработана и протестирована.

Что касается экрана модели, то она будет иметь загнутый по краям дисплей с эффективной площадью 100%.

Под экраном компания реализует фронтальную камеру, которая уже в этом году может дебютировать на новой модели.

Частота обновления экрана составит 144 Гц. Кроме этого, Xiaomi Mi 11 приписывают процессор Snapdragon 876 и 100-кратный зум в основной камере.

Еще этот смартфон должен получить защиту от пыли и влаги по стандарту IP68. Презентация новинки ожидается в начале следующего года.