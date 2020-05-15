Xiaomi Mi 11 приписывают зарядку на 100 Вт и Snapdragon 876

Xiaomi Mi 11 приписывают зарядку на 100 Вт и Snapdragon 87615.05.2020 18:05
Компания Xiaomi готовит новый смартфон Xiaomi Mi 11, о котором появились первые подробности.
В частности, инсайдеры раскрыли некоторые технические характеристики и технологии, которые будут использоваться в новинке.
Одной из ярких технологий в смартфоне является поддержка 100 Вт зарядки, позволяющей аккумулятор модели на 6 000 мАч заряжать за несколько минут.
Пока такая технология быстрой зарядки кажется не совсем реальной, но источник уверяет, что к выходу Xiaomi Mi 11 она будет доработана и протестирована.
Что касается экрана модели, то она будет иметь загнутый по краям дисплей с эффективной площадью 100%.
Под экраном компания реализует фронтальную камеру, которая уже в этом году может дебютировать на новой модели.
Частота обновления экрана составит 144 Гц. Кроме этого, Xiaomi Mi 11 приписывают процессор Snapdragon 876 и 100-кратный зум в основной камере.
Еще этот смартфон должен получить защиту от пыли и влаги по стандарту IP68. Презентация новинки ожидается в начале следующего года.
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