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Xiaomi Mi 11 на базе Snapdragon 888 выйдет в конце этого месяца

03.12.2020 09:19

Qualcomm недавно представила свой последний флагманский чипсет для смартфонов, получивший название Snapdragon 888. Эта мобильная платформа следующего поколения будет работать на большинстве будущих смартфонов премиум-класса.

Вскоре после представления SD888, SoC, китайский производитель смартфонов Xiaomi подтвердил, что компания будет одной из первых, кто выпустит флагманское устройство на базе чипсета Snapdragon 888.

Недавно стало известно, что грядущий флагманский смартфон Xiaomi — Mi 11 может быть запущен в январе 2021 года. Однако в новом отчете известного лидера Ice Universe утверждается, что Mi 11 будет выпущен к концу этого месяца.

Это интересное заявление, учитывая, что Xiaomi обычно запускает свой флагманский смартфон в феврале. Сообщается, что компания отправила Mi 11 на сертификацию сети, что указывает на то, что запуск не за горами.

Xiaomi Mi 11 на базе Snapdragon 888 выйдет в конце этого месяца

Кроме того, утверждается, что смартфон будет иметь четырехугольный экран. Более ранние утечки указывают на то, что в телефоне будет дисплей Quad HD + с вырезом для фронтальной камеры. Ожидается, что как Mi 11, так и Mi 11 Pro будут иметь экран с частотой обновления 120 Гц.

Если Xiaomi действительно планирует выпустить Mi 11 в декабре 2020 года, мы ожидаем, что в ближайшие недели мы начнем получать тизеры о функциях и характеристиках будущего телефона. В этом случае компания также должна вскоре объявить дату запуска.

Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 построен по 5-нм техпроцессу и интегрирован с модемом Snapdragon X60 5G третьего поколения, который поддерживает 5G mmWave и sub-6 во всех основных диапазонах по всему миру.

Xiaomi — не единственная компания, которая подтвердила свой смартфон на базе SD888. Несколько других брендов, включая Black Shark, Nubia Red Magic, OPPO, Realme , LG, Vivo, iQOO и OnePlus, подтвердили, что выпустят свои флагманские смартфоны на базе Snapdragon 888 в ближайшие месяцы.

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