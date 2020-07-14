Xiaomi Mi 11 может стать наиболее интересным флагманов 2021 года

Китайская компания в следующем году выпустит новую флагманскую модель смартфона, которая получит название Xiaomi Mi 11.

Инсайдерам уже удалось выяснить подробности о грядущей новинке, судя по которым Xiaomi Mi 11 может стать наиболее интересным флагманом 2021 года.

Например, этому устройству приписывают дисплей, расположенный на 96% площади лицевой панели. Сам дисплей будет выполнен по технологии Super AMOLED, а его диагональ составит 6,9 дюйма.

Частота обновления изображения составит 144 Гц, а еще экран будет иметь поддержку HDR10.

Основой для Xiaomi Mi 11 станет топовый к тому времени процессор Snapdragon 875, а за автономность модели будет отвечать батарея на 5 500 мАч с поддержкой 100-ватной зарядки.

Еще инсайдеры приписывают новинке подэкранную камеру, причем отмечается, что она не станет первой на рынке с такой технологией.

Что касается основной камеры, то в ней могут появиться сенсоры на 192, 40, 21 и 8 Мп.