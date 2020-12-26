Новый смартфон Xiaomi Mi 11 будет представлен совсем скоро и постепенно в сети появляются новые подробности о модели.

Как выяснилось, Xiaomi Mi 11 может не получить комплектное зарядное устройство, о чем в социальной сети Weibo написал представитель китайской компании.

Объяснять причины такого решения он не стал, сообщив, что они будут озвучены во время презентации.

Наряду с этим сообщением было опубликовано и изображение, на котором показали новую коробку от смартфона.

Напомним, смартфон будет представлен 28 декабря. В нем будет установлен процессор Snapdragon 888 5G, а также стекло Corning Gorilla Glass Victus.

Также официально подтверждены данные о наличии в смартфоне звука Harman Kardon, а также Wi-Fi 6E.

Смартфон будет представлен в обычной и про-версии, где последняя получит изогнутый QHD+ и основную камеру на 108 Мп.