Xiaomi Mi 11 Lite и Redmi Note 10 получат обновление MIUI 12.5 в Индии

Xiaomi начала выпускать MIUI 12.5 Enhanced Edition в Китае. С другой стороны, компания еще не выпустила стандарт MIUI 12.5 на мировые рынки. Последними устройствами, получившими последнее обновление в Индии, являются Mi 11 Lite и Redmi Note 10.

Mi 11 Lite (вариант 4G) запущен в Индии в конце июня. Телефон дебютировал с MIUI 12 на базе Android 11. Спустя почти два месяца после его выпуска в стране он начал получать обновление MIUI 12.5.

Последнее обновление системы для этого смартфона прибывает с номером сборки V12.5.2.0.RKQINXM. Помимо добавления новых функций и улучшений, он также увеличивает уровень исправления безопасности до августа 2021 года.

Тем не менее, с возрастом телефон становится умнее с последним обновлением программного обеспечения. В новом обновлении появился долгожданный MIUI 12.5 с номером сборки V12.5.1.0.RKGINXM. Но, к сожалению, он поставляется с устаревшими исправлениями безопасности от июня 2021 года.

Как и любое другое обновление системы OTA, последние сборки программного обеспечения для этих двух телефонов также выпускаются партиями. Следовательно, им может потребоваться некоторое время, чтобы охватить каждого пользователя.

Источник — Astera.