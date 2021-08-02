Xiaomi Mi 11 Lite 4G был снят с производства в Индии

Производство Xiaomi Mi 11 Lite 4G могло быть прекращено в Индии. Как сообщается, компания прекратила выпуск Mi 11 Lite, чтобы освободить место для появления нового варианта 5G.

Согласно твиту известного информатора Абхишека Ядава, китайский технический гигант будет выпускать Mi 11 Lite 4G вместо своего варианта 5G. Другими словами, Mi 11 Lite 4G будет заменен на Mi 11 Lite 5G в стране Юго-Восточной Азии. Судя по всему, компания нацелена на перезапуск устройства в варианте 5G, который будет поддерживать более новую и более высокую пропускную способность. Новость поступает из одного из источников осведомителя.

Для тех, кто не знает, Mi 11 Lite 4G прибыл в Индию с процессором Qualcomm Snapdragon 732G. Этот вариант, предназначенный только для 4G, также был выпущен на мировой рынок. Хотя китайский вариант устройства имел более мощный процессор Snapdragon 780G с поддержкой 5G. Это означает, что бренд может планировать выпустить эту версию устройства 5G в Индии.

Примечательно, что Mi 11 Lite 5G был даже выпущен как первый в мире смартфон с чипсетом Snapdragon 780G, а также был самым тонким телефоном 5G, имея толщину всего 6,81 мм. Имейте в виду, что это все еще неподтвержденный отчет, поэтому отнеситесь к нему с недоверием. Xiaomi также еще не сделала официального объявления.

Источник — Astera.