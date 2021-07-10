Xiaomi Mi 10i и Redmi K20 Pro получат обновление MIUI 12.5 в Индии

Xiaomi выпускает обновление MIUI 12.5 для подходящих смартфонов в течение последних нескольких месяцев. Но все же большинство телефонов еще не получили его в Индии. Недавно Xiaomi показала, что добилась значительного роста в сегменте смартфонов премиум-класса в стране. Вскоре за объявлением последовало обновление MIUI 12.5 для Mi 11 Ultra , самого дорогого телефона компании в регионе. Теперь обновление также распространяется на Mi 10i и Redmi K20 Pro, которые являются более старыми смартфонами среднего уровня.

Mi 10i, продаваемый в Индии, представляет собой переименованный Redmi Note 9 Pro 5G. Этот телефон с другой основной камерой известен на некоторых рынках как Mi 10T Lite. Последние две модели уже получили обновление MIUI 12.5 в мае и июне соответственно.

Теперь такое же обновление, наконец, доступно для индийской модели Mi 10i . Последнее обновление системы приходит с номером сборки V12.5.1.0.RJSINXM и в настоящее время развернуто в партиях. Новое обновление программного обеспечения появилось после обновления Android 11 в мае.

С другой стороны, обновление MIUI 12.5 для Redmi K20 Pro в Индии приносит песню Android 11 . Обновление имеет номер сборки V12.5.1.0.RFKINXM . Как и любое другое обновление системы OTA, это также проходит пакетное развертывание.

Как и предыдущее устройство, оригинальный Redmi K20 Pro из Китая и Mi 9T Pro уже получили это самое обновление в мае и июне соответственно.

Ожидается, что Xiaomi очень скоро представит MIUI 13. Эти два смартфона, а именно Mi 10i и Redmi K20 Pro, скорее всего, будут обновлены до грядущей версии MIUI.

Источник — Astera.