Xiaomi Mi 10 в Китае уже доступен для покупки

Xiaomishka на своей странице опубликовал чек на Xiaomi Mi 10 в версии с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти. Судя по чеку в Китае такой смартфон сейчас стоит 544 доллара.

Стоит отметить, что Xiaomi Mi 10 будет представлен только 13 февраля, но магазины уже начали получать аппараты, и по всей видимости некоторые продавцы уже приступили к продажам смартфона.

Не исключено, что после презентации стоимость смартфона будет соответствовать ранее заявленной, так как источник недавно сообщал что Xiaomi Mi 10 8/256 ГБ будет стоить 529 долларов.

Предположительно, Xiaomi Mi 10 Pro 1512 ГБ оценят в 700 долларов.