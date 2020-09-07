Xiaomi Mi 10 Ultra способен управлять автомобилем удаленно

Xiaomi недавно выпустила флагманский смартфон Mi 10 Ultra в честь 10-летнего юбилея компании. Телефон довольно мощный, и компания готова продемонстрировать, как его можно использовать для удаленного управления автомобилем.

Компания поделилась тизерным постером и видео на Weibo, которые показывают, что Xiaomi намерена продемонстрировать, как она может использовать смартфон Mi 10 Ultra для удаленного управления автомобилем, находящимся за тысячи миль, с использованием подключения 5G. Пока неизвестно, какая модель автомобиля использовалась Xiaomi для демонстраций.

Xiaomi Mi 10 Ultra поставляется с 6,67-дюймовым дисплеем Full HD +, который предлагает разрешение экрана 2340 x 1080 пикселей, а также частоту обновления 120 Гц, частоту дискретизации касания 240 Гц, поддержку HDR10 +, пиковую яркость 1120 нит и яркость до 1,07. миллиард цветов. Дисплей сертифицирован TÜV Rheinland и защищен стеклом Gorilla Glass 5.

Смартфон также оснащен встроенным сканером отпечатков пальцев. Под капотом устройство работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 865 — том же чипсете, который используется в смартфонах Mi 10 и Mi 10 Pro, выпущенных ранее в этом году.

Он вмещает до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и предлагает 512 ГБ внутренней памяти UFS 3.1. Он имеет установку с четырьмя камерами, которая включает основной датчик 48 МП, ультрателеобъектив на 48 МП, телеобъектив на 12 МП и сверхширокий датчик на 20 МП. На передней панели есть камера с разрешением 20 МП для селфи и видеозвонков.

Устройство работает под управлением собственного MIUI 12 компании на базе Android. Он питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч, который состоит из двух литий-ионных аккумуляторов на основе графена емкостью 2250 мАч. Телефон поддерживает быструю проводную зарядку 120 Вт, беспроводную зарядку 50 Вт и обратную беспроводную зарядку 10 Вт.