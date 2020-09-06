Xiaomi Mi 10 Ultra собирается обновить камеру под дисплеем

Смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra с камерой под дисплеем просочился в сравнительном видео. Xiaomi уже раскрыла технологию в недавнем рекламном ролике. Однако теперь предполагается, что вариант Mi 10 Ultra с камерой под дисплеем может быть запущен раньше.

Популярный блогер Сахил Карул опубликовал сравнительный видеоролик — Xiaomi Mi 10 Ultra с камерой под дисплеем (UDC) по сравнению с парой других устройств Xiaomi. Китайский OEM-производитель недавно выпустил промо-видео, показывающий Mi 10 Ultra со скрытой камерой для селфи, и опубликовал длинный пост в блоге о своей технологии камеры под дисплеем третьего поколения, и кажется, что компания может быть намного дальше в развитии, чем ожидалось.

Клип, опубликованный Карулом, начинается с того, что кто-то держит в руках то, что похоже на Xiaomi Mi 10 Ultra , который можно узнать по уникальной настройке задней камеры. Но когда телефон поворачивается, становится ясно, что видимой селфи-камеры нет. Затем этот возможный прототип устройства сравнивается с другим смартфоном Xiaomi с отверстием в ​​верхнем левом углу (например, обычный Mi 10 Ultra ), а затем показано третье устройство, которое имеет решение для скрытия фронтальной камеры. Это последнее устройство показывает пикселированную область, которая не так успешно маскирует камеру, как в третьем поколении.

Тот же источник предполагает, что Xiaomi может выпустить этот вариант Mi 10 Ultra с камерой под дисплеем в октябре или ноябре, а затем он предполагает, что OEM-производитель может быть готов полностью продемонстрировать впечатляющее устройство до начала массового производства. В сообщении в блоге о технологии камеры под экраном говорится, что «Xiaomi стремится вывести эту технологию на массовый рынок в следующем году» (в 2021 г.), но если это сравнительное видео является подлинным, то похоже, что у Xiaomi может быть модель Mi 10 Ultra UDC готова раньше, чем планировалось.