Новый отчет только что показал, что Xiaomi является лидером на рынке подержанных смартфонов, которые были произведены на местном уровне во втором квартале этого года в Китае.

Новость проистекает из недавнего отчета компании Zhuanzhuan Group под названием «Отчет о рынке мобильных телефонов за второй квартал 2021 года». В этом отчете было обнаружено, что китайский технологический гигант обогнал Vivo и стал крупнейшим отечественным брендом смартфонов на рынке подержанных телефонов. Тем не менее, бренд номер один с точки зрения увеличения объема транзакций был Honor, у которого за месяц темпы роста составили колоссальные 88,34% во втором квартале.

В отчете также отмечена интересная тенденция: цены на подержанный iPhone от Apple постоянно снижаются на рынке подержанных. С другой стороны, цены на подержанные флагманские модели смартфонов от Huawei резко выросли, достигнув 96,45% для Mate 40 Pro. В то время как телефоны с поддержкой 5G были лидерами рынка для нового сегмента смартфонов, 4G по-прежнему занимал заметную долю рынка подержанных автомобилей.

В отчете Zhuanzhuan Group также добавлено, что на рынке подержанных мобильных телефонов во втором квартале объем транзакций вырос на 10,76% по сравнению с предыдущим кварталом. Если говорить об общем рынке, Apple по-прежнему лидировала на рынке подержанных автомобилей с долей 36,53% во втором квартале. Xiaomi лидировала среди отечественных брендов в этом сегменте с долей рынка 13,88%. С другой стороны, за ними следуют Vivo и Huawei с долей рынка 12,7 и 12,04 процента.

Источник — Astera.