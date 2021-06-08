Xiaomi краудфандингует Smart Cooking Machine CJ01 Solista

Меню
Поиск

USD/RUB: 72.93 EUR/RUB: 88.65 BTC/USD: 8756.9

8 июля : вторник

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

NVIDIA не хочет повторить ошибки Google Stadia с GeForce Now

По словам представителя сервиса GeForce Now, сейчас рассматривается решение об отказе от покупки временных эксклюзивов.

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Колонка эксперта

Эксперты рассказали, как можно сушить утопленный смартфон

Эксперты советуют утопленный смартфон как можно быстрее открыть, вынуть аккумулятор и удалить воду с помощью спирта и зубной щетки.

Уборка офисов IT компаний

Чистота офиса – залог здоровья персонала, долговечности оборудования и комфортной атмосферы в кабинетах. Потенциальные клиенты и инвесторы оценивают организацию, в первую очередь, по внешнему виду её помещений, поэтому пренебрежительное отношение к уборке может серьёзно навредить имиджу фирмы. Содержать штат сотрудников, обеспечивающих чистоту, бывает неудобно, но потенциальный клиент всегда вправе рассчитывать на помощь специальных служб. «Единый

Как сделать офисное пространство уютным?

Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

Эксперт Куканов назвал метод определения номера телефона через интернет

Когда пользователи допускают наличие информации в свободном доступе злоумышленники получают возможность узнать очень много, включая даже место жительства, учебы или работы, а также круг общения.

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Статьи

Обзоры рынков

Xiaomi краудфандингует Smart Cooking Machine CJ01 Solista

08.06.2021 09:30

Китайский технологический гигант Xiaomi запустил интеллектуальную кухонную машину в рамках краудфандинга на платформе Youpin. Название продукта переводится как Solista Smart Cooking Machine CJ01 и является суббрендом китайской компании Joyoung Group, известной производством бытовой и промышленной техники.

Xiaomi краудфандингует Smart Cooking Machine CJ01 Solista

Smart Cooking Machine CJ01 от Joyoung имеет компактный размер, но имеет большой объем — 3 литра. Кастрюля достаточно большая, чтобы одновременно готовить еду от 3 до 4 человек. Что касается удобства использования, интеллектуальное устройство для приготовления пищи имеет четыре основных режима приготовления, которые включают жаркое, тушение, жарение и приготовление на пару. Эти режимы позволяют приготовить большую часть блюд.

Smart Cooking Machine CJ01 от Solista также проста в эксплуатации, так как режим можно установить с помощью ручки. Все, что нужно сделать пользователю, — это добавить все ингредиенты, а также приправы, а затем закрыть крышку перед тем, как выбрать режим приготовления на ручке кастрюли. Время приготовления предварительно установлено в различных режимах.

Кроме того, Smart Cooking Machine может управляться напрямую через приложение MIJIA, где пользователь может настроить время приготовления по своему желанию и интенсивность нагрева. Приложение также дает пользователям доступ к сотням рецептов.

Как указывалось ранее, Smart Cooking Machine CJ01 Solista в настоящее время доступна на веб- сайте Xiaomi Youpin всего за 499 юаней (~ 78 долларов США). Ожидается, что товар поступит в продажу до 21 июля.

Источник — Astera.ru.

Просмотры:

Метки:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги