Xiaomi краудфандингует Smart Cooking Machine CJ01 Solista

Китайский технологический гигант Xiaomi запустил интеллектуальную кухонную машину в рамках краудфандинга на платформе Youpin. Название продукта переводится как Solista Smart Cooking Machine CJ01 и является суббрендом китайской компании Joyoung Group, известной производством бытовой и промышленной техники.

Smart Cooking Machine CJ01 от Joyoung имеет компактный размер, но имеет большой объем — 3 литра. Кастрюля достаточно большая, чтобы одновременно готовить еду от 3 до 4 человек. Что касается удобства использования, интеллектуальное устройство для приготовления пищи имеет четыре основных режима приготовления, которые включают жаркое, тушение, жарение и приготовление на пару. Эти режимы позволяют приготовить большую часть блюд.

Smart Cooking Machine CJ01 от Solista также проста в эксплуатации, так как режим можно установить с помощью ручки. Все, что нужно сделать пользователю, — это добавить все ингредиенты, а также приправы, а затем закрыть крышку перед тем, как выбрать режим приготовления на ручке кастрюли. Время приготовления предварительно установлено в различных режимах.

Кроме того, Smart Cooking Machine может управляться напрямую через приложение MIJIA, где пользователь может настроить время приготовления по своему желанию и интенсивность нагрева. Приложение также дает пользователям доступ к сотням рецептов.

Как указывалось ранее, Smart Cooking Machine CJ01 Solista в настоящее время доступна на веб- сайте Xiaomi Youpin всего за 499 юаней (~ 78 долларов США). Ожидается, что товар поступит в продажу до 21 июля.

Источник — Astera.ru.