Xiaomi краудфандингует MIJIA Smart Rice Cooker 3L с NFC и OLED-экраном

Рисоварки Xiaomi являются одними из самых популярных продуктов для умного дома в каталоге китайского технологического гиганта. Xiaomi впервые запустила рисоварку в 2016 году и запустила свою первую рисоварку в Японии в 2019 году. Даже в Японии, где рисоварки — обычная бытовая техника, собственная рисоварка Xiaomi на протяжении многих лет зарекомендовала себя очень популярной в азиатской стране. Xiaomi выпустила MIJIA Smart Rice Cooker 3L, портативную версию, которая также не оставит дыру в ваших карманах.

Умная рисоварка MIJIA 3L, как следует из названия, оснащена контейнером 3L. Она похожа на рисоварку MIJIA Smart IH Rice Cooker 3L, которая продается за 349 юаней (~ 54 доллара США). Тем не менее, эта новая версия поставляется с экраном вверху, как и более дорогая рисоварка MIJIA Smart Pressure IH Rice Cooker 1S 3L, цена которой составляет 999 юаней (~ 154 доллара США).

Новая рисоварка оснащена технологией нагрева IH Surround и сферическим клапаном, накапливающим давление, что делает рис более нежным и сладким. Она также имеет подкладку из основного материала толщиной 3 мм, а на поверхность нанесено порошковое антипригарное покрытие Daikin PFA нового поколения.

Также стоит упомянуть, что MIJIA Smart Rice Cooker 3L оснащена технологией NFC. Это дает возможность управлять гаджетом прямо со своего смартфона с поддержкой NFC. он также поддерживает голосовое управление с помощью умного динамика XiaoAI.

Источник — Astera.