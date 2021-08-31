Xiaomi инвестирует в Motorcomm, основного производителя микросхем связи для автомобилей

Ранее в этом году Xiaomi объявила о начале своего бизнеса по производству интеллектуальных электромобилей и даже объявила о своих крупных инвестиционных планах на следующее десятилетие. С тех пор компания инвестировала и приобрела различные компании, связанные с автомобильной промышленностью, причем последняя инвестиция была сделана в Motorcomm.

Это станет еще одной инвестицией китайского технологического гиганта в фирмы, связанные с автомобилями. Кроме того, компания инвестировала в Motorcomm через Промышленный фонд Hubei Xiaomi Yangtze River Industrial Fund. Для тех, кто не знает, Motorcomm занимается исследованиями и разработкой основных коммуникационных микросхем, которые используются в транспортных средствах. Фирма была основана еще в 2017 году, и ее сфера деятельности включает разработку технологий, промышленную автоматизацию, автомобили, консалтинг и другие технические услуги.

Примечательно, что президент Xiaomi Ван Сян недавно заявил в интервью, что компания начала с углубленных исследований и разработок ключевой базовой технологии интеллектуальных электромобилей. Другими словами, эти инвестиции также могут быть весьма важными, поскольку основные коммуникационные чипы для транспортных средств являются важным аспектом, особенно для умных автомобилей. Совсем недавно также сообщалось о том, что бренд стремится приобрести DeepMotion, стартап, основанный на технологиях автономного вождения, за 77,4 миллиона долларов США.

Источник — Astera.