Xiaomi India запустил Mi HyperSonic Power Bank

Ранее сегодня (30 июля 2021 года) Xiaomi запустила новый продукт в Индии. Компания только что анонсировала новый Mi HyperSonic Power Bank, который является ее «самым мощным и многофункциональным powerbank» в Индии.

Китайский технологический гигант только что выпустил новый внешний аккумулятор, который призван удовлетворить современные потребности потребителя. Он разработан с тройными портами, в том числе USB Type C и двумя портами USB Type A. Одной из его отличительных особенностей является поддержка быстрой зарядки 50 Вт или того, что компания называет гипербыстрой зарядкой 50 Вт. Это делает блок питания способным также быстро заряжать ноутбуки мощностью 45 Вт (PD3.0).

Благодаря этому Mi HyperSonic Power Bank может полностью зарядить смартфон с аккумулятором емкостью 4500 мАч всего примерно за 1 час 5 минут. Кроме того, зарядка 45 Вт от порта USB Type C также сократит время, необходимое для зарядки устройств, а также обеспечит полную зарядку блока питания всего за 3 часа 50 минут при емкости аккумулятора 20000 мАч.

Компания разработала внешний аккумулятор премиум-класса в матово-черном цвете, сделанный из высококачественного материала PC + ABS, что делает его легким и прочным. Что касается безопасности, Xiaomi также уделяет особое внимание качеству и обеспечению безопасности своих клиентов. Mi HyperSonic Power Bank оснащен 16 уровнями усовершенствованной защиты микросхем, что позволяет защитить себя и заряжаемые устройства от короткого замыкания. Power Bank в настоящее время доступен по цене краудфандинга 3499 индийских рупий (примерно 541 доллар США) на Mi.com, начиная с сегодняшнего дня (30 июля 2021 года).

Источник — Astera.