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Xiaomi India планирует мероприятие Smarter Living 2022 на 26 августа

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Xiaomi India запланировала мероприятие Smarter Living 2022 на 26 августа в 12:00. Для тех, кто не знает, Smarter Living — это ежегодное мероприятие китайского технологического гиганта, посвященное запуску в Индии, чтобы представить ряд продуктов экосистемы. Тем не менее, хотя компания только начала сообщать о выпуске этого года, она уже представила некоторые продукты, которые будут анонсированы на следующей неделе.

Xiaomi India планирует мероприятие Smarter Living 2022 на 26 августа

По данным эксклюзивных курортов Moneycontrol и India Today, Xiaomi подтвердила запуск высококлассного WiFi-роутера, камеры безопасности, Mi Band 6 и ноутбука Mi на мероприятии Smarter Living 2022 в Индии 26 августа.

На данный момент Xiaomi только подтвердила, что будущая модель Mi Notebook будет иметь не только клавиатуру с подсветкой, но и встроенную веб-камеру. Эти две функции отсутствуют в Mi Notebook 14 и Mi Notebook 14 Horizon Edition, выпущенных в прошлом году.

Кроме того, официальный Mi TV India также сообщает об этом продукте. Следовательно, можно ожидать, либо новую Mi TV модель или потоковое устройство Mi TV. Помимо этого, Xiaomi подтвердила India Today, что компания также выпустит новую пару действительно беспроводных наушников, но позже.

Источник — Astera.

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