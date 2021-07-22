На прошлой неделе Xiaomi отметила свое 7-летие в Индии, проведя специальную распродажу в нескольких розничных магазинах страны. Несколько дней спустя компания сообщает, что за эти пять дней она достигла большого объема продаж. Отмечая успех, фирма даже продемонстрировала один из своих крутых продуктов, который в стране не продается.

Для тех, кто не знает, Xiaomi провела юбилейную распродажу Mi 2021 в Индии с 12 по 16 июля. Мы даже составили список лучших предложений, чтобы помочь нашим читателям.

Согласно официальному заявлению компании, за этот период объем продаж составил 1 000 крор. Серия Mi 11X, Mi 10i, Redmi Note 10, Redmi 9 Power, Redmi 9 и Redmi 9A были одними из самых продаваемых устройств.

В целом Xiaomi India продала более миллиона единиц смартфонов, смарт-телевизоров и продуктов экосистемы во время юбилейной распродажи Mi 2021. Данные включают продажи от Mi.com, розничных магазинов Mi Home, Amazon India, Flipkart и розничных продавцов-партнеров.

Кроме того, компания отмечает успех своего 7-летия в округе, демонстрируя Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition. Этот продукт продается на таких рынках, как Европа, примерно за 799 евро.

Источник — Astera.