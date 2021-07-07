Усилия Xiaomi на протяжении многих лет продолжали набирать обороты по увеличению продаж. Этот бренд является не только лидером в сегменте смартфонов и телевизоров в Индии, но и одним из ведущих брендов в Китае. Недавнее исследование показывает, что компания также является лидером на рынке подержанных смартфонов в Китае. Китайский технологический гигант снова добавил еще одну особенность в свою кепку, продемонстрировав впечатляющий рост на индийском рынке смартфонов премиум-класса.

Компания недавно расширила эту информацию, но исследование, которое выявило прогресс в этом сегменте, было проведено исследовательской фирмой Counterpoint. Статистика содержится в рыночном трекере Counterpoint за май 2021 года. Согласно отчету, Xiaomi занимает около 14% рынка в категории 20–45 тысяч. Благодаря этому компания занимает прочное место среди ведущих и наиболее быстрорастущих брендов смартфонов премиум-класса.

Стремление Xiaomi войти в сегмент телефонов премиум-класса началось с серии Mi 10. Движение было продолжено с последними моделями смартфонов премиум-класса, такими как Mi 10i, Mi 11X и Mi 11X Pro, которые были выпущены в Индии. Следует отметить, что доля бренда на рынке премиум-сегмента снизилась с 3% по состоянию на октябрь 2020 года до ~ 14% в мае 2021 года, что представляет собой значительный рост.

Рост Mi India в премиальном сегменте является отражением уверенности, которой обладает бренд в настоящее время, что, в свою очередь, является продуктом неустанных усилий бренда по выпуску рентабельных и одноразовых продуктов.

Источник — Astera.