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Xiaomi и Yunmi представили 8K-телевизоры с поддержкой 5G и 3D сенсором

20.05.2020 15:34

На конференции Yunmi 5G IoT был представлен телевизор Yunmi 21Face с 8К экраном и управлением без привычного пульта.

Компания Yunmi является партнером Xiaomi. Совместно они уже выпустили много разной бытовой техники.

Новый телевизор компании тоже создавали совместными силами, но продаваться он будет только под брендом Yunmi, по крайней мере на территории Китая.

Xiaomi и Yunmi представили 8K-телевизоры с поддержкой 5G и 3D сенсором
Yunmi 21Face представлен в трех диагоналях – 55, 65 и 75-дюймов. Все панели получили разрешение 8К и поддержку сетей пятого поколения.

В новинке установили четырехядерный процессор, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной, также в телевизоре есть 5G модем.

Экран Yunmi 21Face получил разрешение 7680х4320 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Матрица обеспечивает 143-процентный охват цветовой гаммы BT709, а также профиль 3D-LUT.

Xiaomi и Yunmi представили 8K-телевизоры с поддержкой 5G и 3D сенсором
Как пишет «Сайт интересных новостей», в старшей модели в комплекте будет раздельный саундбар, который можно отдельно устанавливать от телевизора.

В Yunmi 21Face реализовали систему управления жестами, через которые можно регулировать громкость и воспроизведение.

Xiaomi и Yunmi представили 8K-телевизоры с поддержкой 5G и 3D сенсором

Для работы жестового управления установили камеру с разрешением 1080р, 3D-сенсоры и датчики расстояния.

Помимо этого, реализована система голосового управления. В продажу представленные 8К телевизоры поступят 18 июня. Цены на Yunmi 21Face пока не озвучили.

 

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