Xiaomi расширяет свой портфель продуктов на индийском рынке. Компания уже выпустила несколько моделей ноутбуков Mi Notebook в стране и теперь готовится к запуску новых моделей в Индии.

Согласно новой утечке, китайский гигант по производству смартфонов представит больше ноутбуков под брендом Mi на индийском рынке в конце этого месяца. Суббренд Xiaomi Redmi также работает над запуском нового ноутбука в Индии в ближайшие недели.

Компания может представить Mi Laptop Pro, который был представлен ранее в этом году и, как ожидается, будет выпущен в Индии в конце этого месяца. Однако нет информации о точных сроках запуска или моделях, которые поступят в Индию.

Mi Laptop Pro 14 оснащен 14-дюймовым дисплеем с частотой обновления 2,5K 120 Гц и соотношением сторон 16:10. Он оснащен процессором Intel 11-го поколения Core и графической картой GeForce MX450. Ноутбук поддерживает быструю зарядку 100 Вт для аккумулятора 65 Вт.

С другой стороны, 15-дюймовая модель имеет улучшенный OLED-дисплей 3,5K со 100-процентной цветовой гаммой DCI-P3. Его дисплей оснащен такими функциями, как затемнение по постоянному току, 10,7 миллиарда цветов, пиковая яркость 600 нит и коэффициент контрастности 1000000:1.

Он оснащен процессором Intel Core 11-го поколения в сочетании с графической картой NVIDIA GeForce MX450. Устройство оснащено батареей на 66 Втч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт. Есть вероятность, что Xiaomi выпустит свой новый игровой ноутбук. Чтобы точно узнать, какие модели поступят в Индию, нам придется подождать еще несколько дней.

Источник — Astera.