Xiaomi и Leica могут объединиться для создания камер Xiaomi 12 Ultra

Ожидается, что Qualcomm анонсирует флагманский чип Snapdragon 898 к концу этого месяца. Сообщения предполагают, что следующий флагман Xiaomi, то есть Xiaomi 12 на базе SD898, может стать официальным в декабре. В линейку также могут входить другие модели, такие как Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12 Ultra. Свежая информация предполагает, что Ultra может быть оснащен камерами, разработанными Leica.

С 2019 года Huawei выпускает свои флагманские телефоны с камерами, разработанными Leica. Сотрудничество между Huawei и Leica завершилось в этом году выпуском серии Huawei P50 . В мае типстер Теме заявил, что Leica ищет нового производителя для своего бренда. Он также заявил, что бренд может сотрудничать с Honor, Xiaomi или Sharp.

Свежая утечка от Digital Chat Station предполагает, что Leica и Xiaomi, возможно, заключили сделку по предстоящей линейке Xiaomi 12. Китайский аналитик недавно поделился изображением Xiaomi Mi 11 Ultra, на котором на дополнительном дисплее была изображена торговая марка Leica. Это указывает на то, что Xiaomi 12 Ultra может иметь камеры, оптимизированные для Leica.

В настоящее время доступны лишь некоторые подробности о Xiaomi 12 Ultra, который, как ожидается, дебютирует в начале 2022 года. Тот же аналитик ранее утверждал, что в телефоне будут три 50-мегапиксельные камеры. Одним из них может быть 1 / 1,5-дюймовый зум-объектив перископа с поддержкой 5-кратного оптического зума.

Ожидается, что Xiaomi 12 Ultra будет иметь встроенный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. С точки зрения дизайна он может не слишком отличаться от Xiaomi 11 Ultra.