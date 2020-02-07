Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo для России создадут аналог Google Play

Крупнейшие китайские производители смартфонов объединяют свои усилия для создания альтернативы Google Play.

Новый проект получил название Global Developer Service Alliance (GDSA), а благодаря ему появится аналог магазина Google Play, в который разработчики смогут загружать приложения, игры, музыку, фильмы и книги.

Будущий магазин будет работать за пределами Китая, и как известно на первом этапе он появится в России, Индии и Индонезии.

Сообщается, что в GDSA будут более выгодные условия для разработчиков, чем в Google Play.

Инициаторами GDSA стали компании Xiaomi, Huawei Technologies, Oppo и Vivo, причем они планировали запустить проект в марте, но из-за коронавируса запуск перенесли.