Xiaomi хочет выпустить собственный процессор для смартфонов

Согласно слухам, компания Xiaomi разрабатывает собственный чипсет, который будет использоваться в смартфонах следующего поколения.

В настоящее время большинство устройств работают на процессорах Qualcomm и MediaTek, но в 2025 году на рынке может появиться новый конкурент.

В данный момент флагманские чипы Snapdragon 8 Elite от Qualcomm и MediaTek Dimensity 9400 являются основными в новых и ожидаемых смартфонах премиум-класса.

Xiaomi традиционно использует продукцию этих производителей, но теперь планирует оснастить свои будущие устройства собственными процессорами на 3-нм технологическом процессе.

По информации DigiTimes, Xiaomi собирается анонсировать свой новый чипсет в 2025 году, хотя точный срок пока неясен. Ожидается, что это будет высококлассный процессор, который может использоваться во флагманских моделях, таких как Xiaomi 16. На данный момент известно, что Xiaomi 15 будет работать на Snapdragon 8 Elite.

Эта новость появилась спустя месяц после сообщений о первом 3-нанометровом чипе Xiaomi, разработанном с использованием технологии TSMC.