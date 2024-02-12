Xiaomi готовится к выходу Xiaomi 14 на глобальный рынок

Xiaomi готовится к глобальному запуску своего нового флагманского смартфона Xiaomi 14, который состоится 25 февраля. По информации от Techmaniacs, начальная цена этого смартфона в Греции будет составлять €1,099 за модель с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

Это увеличение цены по сравнению с предыдущей моделью Xiaomi 13, которая вышла в прошлом году за €999 с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. К сожалению, Xiaomi решила не быть такой же щедрой с объемом оперативной памяти для международных потребителей, как для китайского рынка.

Китайские модели Xiaomi 14 с 512 ГБ памяти или больше оснащены впечатляющими 16 ГБ оперативной памяти, но похоже, что для глобальных потребителей компания решила снизить этот объем, так как утечка показывает, что модель с 512 ГБ памяти поставляется с 12 ГБ оперативной памяти.

Также утечка подтверждает ранее появившиеся слухи о том, что премиум-версия Xiaomi 14 останется эксклюзивной для Китая. Вероятно, это связано с тем, что компания собирается представить модель Xiaomi 14 Ultra, которая будет выпущена вместе с обычной версией.

Таким образом, Xiaomi рассчитывает на то, что потребители выберут либо базовую модель Xiaomi 14, либо полностью оснащенную функциями модель Ultra. В результате модель Xiaomi 14 Pro может оказаться менее привлекательной для потребителей.

Кроме того, по последнему отчету, в разработке находится специальная версия Xiaomi 14 Ultra из титана, которая будет доступна только в конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

Источник: gizmochina