Xiaomi готовится к глобальному запуску «умного» дверного звонка Smart Doorbell 3S

Xiaomi планирует запустить на глобальный рынок свою новый дверной звонок, Smart Doorbell 3S.

Smart Doorbell 3S является преемником модели Smart Doorbell 3 и поставляется с различными улучшениями. Он поддерживает подключение по WiFi 6 и имеет опцию фиксированного подключения к электросети.

Недавно на глобальном веб-сайте Xiaomi появилась информация о Smart Doorbell 3S. Модель Smart Doorbell 3 в настоящее время продается на розничных платформах. На глобальном веб-сайте Xiaomi представлены технические характеристики новой модели Smart Doorbell 3S, однако информация о цене и дате выпуска пока отсутствует. Ожидается, что цена на Smart Doorbell 3S будет выше, чем у Smart Doorbell 3.

Smart Doorbell 3S обеспечивает разрешение 2K и угол обзора в 180 градусов, позволяющий видеть человека в полный рост. Он предлагает мониторинг в реальном времени, оповещения о движении, классический дверной звонок и до 72 часов бесплатного облачного хранения. Эти функции также присутствуют в модели Smart Doorbell 3, но новая модель предлагает дополнительные возможности. Она имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP65 и оснащена аккумулятором емкостью 5200 мАч. Также будущая новинка может быть подключена к сети постоянного напряжения.

Smart Doorbell 3S поддерживает подключение по WiFi 6, имеет поддержку широкого динамического диапазона (WDR) и регулируемую чувствительность ночного видения.

О цене и доступности Smart Doorbell 3S пока нет информации, согласно размещению на глобальном веб-сайте Xiaomi. Для сравнения, модель Smart Doorbell 3 в настоящее время продается по цене 130 долларов.