Xiaomi готовит запуск Redmi Turbo 4 с мощными характеристиками

Известный блогер Digital Chat Station поделился подробностями о новом смартфоне Xiaomi Redmi Turbo 4, который будет работать на платформе MediaTek Dimensity. Этот среднебюджетный телефон обещает высокую производительность, стильный дизайн и отличный дисплей.

Redmi Turbo 4 будет оснащён 1,5K LTPS-дисплеем с узкими рамками, что обеспечит яркое изображение и защиту зрения. Он получит аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, который обеспечит длительное время работы, а быстрая зарядка мощностью 90 Вт позволит быстро подзаряжать устройство.

Корпус будет выполнен из пластика со стеклянной задней панелью, что придаст ему премиальный вид, а короткофокусный оптический сканер отпечатков пальцев сделает использование более удобным.

Камера будет двойной с разрешением 50 Мп, а защита IP68 обеспечит устойчивость к воде и пыли. Чипсет MediaTek Dimensity 8 обеспечит хорошую производительность для повседневных задач и игр.

Redmi Turbo 4 позиционируется как конкурентоспособное устройство в среднем сегменте, предлагающее высококлассные функции по доступной цене.

Хотя Xiaomi ещё не анонсировала дату выпуска, ожидается, что смартфон появится на рынке в ближайшее время, сначала в Китае, а затем и в других странах под брендом Redmi или POCO.