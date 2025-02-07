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Xiaomi готовит выпуск складного смартфона MIX Flip 2 с чипом Snapdragon 8 Elite

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Известный блогер Digital Chat Station сообщил о предстоящем выпуске складного смартфона Xiaomi MIX Flip 2, который должен дебютировать во втором квартале 2025 года. Устройство получит ряд значительных улучшений по сравнению с предшественником.

MIX Flip 2 будет оснащён высокотехнологичным шарниром, который уменьшит количество складок на экране. Также ожидаются новые цвета и варианты персонализации, а водонепроницаемость IPX8 и поддержка беспроводной зарядки мощностью 50 Вт станут новинкой для складных устройств Xiaomi.

Смартфон будет иметь 6,85-дюймовый LTPO экран с разрешением 1,5K и две 50-мегапиксельные камеры для улучшенного качества съёмки.

В то же время, выпуск планшета на базе Snapdragon 8 Elite ожидается позже, в первой половине 2025 года. С MIX Flip 2 Xiaomi планирует конкурировать с серией Galaxy Z Flip от Samsung, предлагая мощное и многофункциональное устройство.

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