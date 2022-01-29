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Xiaomi готовит ультрабюджетный смартфон Redmi 10A на базе MediaTek Helio G25

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Китайская компания скоро может представить новый смартфон бюджетного сегмента.
Об аппарате стало известно благодаря базе данных Geekbench 4 и сайту Федеральной комиссии по связи США.

В этих базах и засветился новый аппарат, а также благодаря этому стали известны и некоторые характеристики. Так, выяснилось, что Xiaomi готовит ультрабюджетный смартфон Redmi 10A на базе процессора MediaTek Helio G25.

Новинка носит индекс 220233L2G. В ней объем оперативной памяти составит 4 ГБ, а в качестве операционной системы указана Android 11. В тестах смартфон набрал 791 и 3 630 баллов в однопоточном и многопоточном тестах.

В данных Федеральной комиссии по связи США указано, что аппарат будут предлагать в версиях с разным объемом памяти, а именно 2/32 ГБ, 3/32 ГБ, 3/64 ГБ и 4/128 ГБ. Также известно о разрешении основной камеры, где предложат модули на 13 и 2 Мп.

Xiaomi готовит ультрабюджетный смартфон Redmi 10A на базе MediaTek Helio G25

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