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Xiaomi готовит ТВ-панель формата 8К

30.08.2020 08:43

Кажется, никто не может помешать Xiaomi создавать новые невероятные продукты для рынка телевизоров. Совсем недавно был выпущен продукт Xiaomi Mi TV OLED Transparent, который стоит стоит 49 999 юаней (7 283 доллара). Это самый дорогой телевизор Xiaomi, но это революционный продукт. Однако это не будет последним сюрпризом в 2020 году. Последние новости показывают, что Xiaomi также представит два 82-дюймовых телевизора с большим экраном. У них должно быть разрешение 8К. Таким образом, они станут первыми 8K-телевизорами Xiaomi.

Xiaomi готовит ТВ-панель формата 8К

Как сообщил блогер Weibo, в сети появилось два новых телевизора Xiaomi. И оба используют 82-дюймовые экраны LGD. Они производятся компанией Xinpu (Guangzhou) Electronics Co., Ltd. Модели: L82M6-8K и L82M6-4K. Они должны соответствовать версиям с разрешением 8K и 4K.

В настоящее время Xiaomi TV использует разрешение 4K (3840 × 2160) в качестве основного. Выпущенные ранее 98-дюймовые телевизоры Redmi и Xiaomi Transparent TV достигли прорывов в размерах и инновациях соответственно. Затем Xiaomi Mi TV, вероятно, выберет 8K в качестве прорывной точки, представив свой первый телевизор 8K.

Xiaomi готовит ТВ-панель формата 8К

Теперь, в условиях быстрого коммерческого использования сетей 5G, телевидение 8K стало очень популярным и востребованным. В то же время 5G + 8K считается эталонной флагманской конфигурацией современных цветных телевизоров. В 2020 году он стал главным полем битвы для телевизоров 8K.

В настоящее время Samsung, LG, TCL, Skyworth, Hisense, Changhong, Konka, Haier и другие крупные бренды выпустили продукты 8K TV.

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