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Xiaomi готовит смартфон на чипе Snapdragon 865 Plus и экраном на 120 Гц

10.07.2020 18:48

В китайской базе 3C обнаружили упоминание нового смартфона от китайской компании Xiaomi.
Новинка проходит под модельным номером M2007J1SC, и судя по уже известных характеристикам это будет флагманский аппарат.

В базе указано, что новый смартфон получит процессор Snapdragon 865+, а также экран с частотой обновления 120 Гц.

Еще этот смартфон может получить поддержку 100-ватной зарядки, о чем ранее писали источники.

Предположительно, это будет смартфон, который будет представлять собой новую версию Xiaomi Mi 10. На рынке такое устройство появится как Mi 10 Venti.

Модель должна стать первым флагманом компании с экраном AMOLED и частотой обновления 120 Гц.

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