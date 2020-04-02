Уже даже названы модели смартфонов, которые могут получить первыми камеру с таким разрешением.

Информацию о том, что Xiaomi готовит первый смартфон со 144-мегапиксельной камерой сообщил индийский инсайдер.

По его информации первым аппаратом с такой камерой может стать Xiaomi Mi 10S Pro и Xiaomi Mi CC10 Pro, а все зависит от того, кто из них первым появится на рынке.

Сейчас известно, что первый будет работать на процессоре Snapdragon 865+, а второй станет обновленным вариантом Xiaomi Mi 10 Pro.