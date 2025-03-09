Xiaomi готовит Pad 7 Max, который станет первым планшетом бренда с OLED-экраном

На недавнем мероприятии MWC 2025 в Барселоне компания Xiaomi представила планшеты Pad 7 и Pad 7 Pro. Ожидается, что в ближайшее время в линейке появится больше моделей, в том числе предполагаемый Pad 7S Pro и первый OLED-планшет компании.

Согласно утечкам, 14-дюймовая OLED-модель, известная как Pad 7 Max, может дебютировать уже в следующем месяце.

Она станет преемником Pad 6 Max 14, выпущенного в 2023 году, и будет оснащена 24 ГБ оперативной памяти и поддержкой быстрой зарядки на 120 Вт.

Также сообщается о разработке флагманского планшета с чипсетом Snapdragon 8 Elite и 8-дюймового игрового устройства Redmi на базе процессора MediaTek Dimensity 9400+.

Pad 6 Max 14, предшественник ожидаемого устройства, работает на Snapdragon 8+ Gen 1 и имеет 14-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 2,8K и частотой обновления 144 Гц.

Он также оснащён двумя задними камерами и поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Аккумулятор имеет ёмкость 10 000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.