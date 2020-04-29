Xiaomi готовит OLED телевизор с поддержкой Dolby Vision

Телевизоры Xiaomi считаются доступными 4К панелями, в которых устанавливают качественные матрицы и мощные процессоры, но телевизоры китайского производителя все равно очень сильно уступают продвинутым моделям от брендов класса А.

Так,HDR10+ пока есть только у модели Mi TV 5 Pro, тогда как другие модели компании не оснащены востребованной технологией, но скоро Xiaomi выпустит телевизор с поддержкой Dolby Vision.

В социальной сети Weibo была опубликована информация про телевизор L65M5-OD.

Это неизвестная модель, которая прошла сертификацию Dolby Vision.

Что это будет за телевизор пока неизвестно, но судя по маркировке, в нем будет 65-дюймовый дисплей и OLED матрица.