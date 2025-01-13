Xiaomi готовит обновление HyperOS 3.0 на базе Android 16

Хотя выпуск HyperOS 2 ещё не завершён, компания Xiaomi, похоже, уже начала разработку следующего обновления — HyperOS 3.0, основанного на Android 16.

Ожидается, что новое обновление принесёт улучшения производительности, изменения в дизайне и новые функции, включая более мощные возможности искусственного интеллекта.

Согласно информации, HyperOS 3.0 может выйти раньше, чем в прошлом году, так как Android 16 быстро развивается. В списке устройств, которые, вероятно, получат обновление, находятся смартфоны и планшеты из серий Xiaomi 15, 14, 13, 12, а также устройства Redmi и Poco.

Развёртывание текущей версии HyperOS 2.0 началось в октябре и продолжается. Google уже выпустила первую предварительную версию Android 16, а вторая станет доступна в этом месяце.

Ожидается, что стабильная версия Android 16 выйдет в начале июня, и, если всё пойдёт по плану, HyperOS 3.0 может быть выпущена в тот же месяц.