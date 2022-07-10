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Компания Xiaomi готовит обходящий iPhone 13 по мощности субфлагман

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Redmi K50i может оказаться быстрее iPhone 13, на что указывают новые тизеры китайской компании, в которых опубликованы данные производительности смартфона.

Xiaomi готовится к презентации Redmi K50i, перед которой производитель начал тизерную кампанию.

В очередном тизере была продемонстрирована производительность в баллах, причем ведется сравнение с другими смартфонами, среди которых есть и iPhone 13.

Прямого сравнения показывать не стали, но указали названия процессоров, среди них Snapdragon 888 и Apple A15 Bionic.

В Redmi K50i будет установлен Dimensity 8100 от компании MediaTek, который уже по ряду тестов обгоняет Snapdragon 888.

Redmi K50i на самом деле является копией Redmi Note 11T Pro и Poco X4 GT, а значит в смартфоне установят 6,6-дююймовый дисплей с частотой обновления 144 Гц и разрешением Full HD+.

Redmi Redmi K50i
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