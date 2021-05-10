Xiaomi готовит новые полностью беспроводные наушники с шумоподавлением

Новые наушники будут являться флагманскими и в отличие от других моделей китайского производителя в них появится шумоподавление.

Xiaomi в соцсети Weibo опубликовала тизер новых наушников. Пока показан только их кейс, в котором наушники будет храниться и заряжаться.

Сообщается, что будущая новинка на рынке придет на смену Mi Air 2 Pro. Позже сетевой информатор показал и сами наушники, при это он не раскрыл их характеристики, поэтому пока не известно будет ли в наушниках активное шумоподавление.

Предположительно, наушники унаследуют ёмкость аккумулятора не менее 500 мАч. Именно такая батарея установлена в Mi Air 2 Pro. Презентация беспроводных наушников состоится 13 мая.